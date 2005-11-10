Il centrocampista del Torino Cesare Casadei ha parlato a Sky Sport soffermandosi sulla prossima sfida contro il Napoli e sulle sue aspettative per il futuro: "Una partita difficile, giocare a Napoli non è mai semplice. Ora stanno rientrando i Nazionali, ci stiamo allenando bene e vogliamo andare là per vincere la partita. Sappiamo che sarà dura ma siamo anche consapevoli delle nostre qualità".

Per il suo futuro cosa si aspetta?

"Penso giorno per giorno. C'è stato un periodo in cui non ho giocato tanto, ma sono sempre stato disponibile alle richieste del mister, cercando di fare ciò che chiedeva. Sul futuro, io cerco solo di lavorare, voglio il meglio per me stesso e la squadra".

Che allenatore è Abate?

"Tramette energia e passione, si vede che vive per questo e lo trasmette ai giocatori".

Quale il suo ruolo preferito?

"Nel corso degli anni ho fatto tutte le posizioni del centrocampo, il mediano a due, la mezzala e il trequartista. Il centrocampo a tre probabilmente è quello che mi si addice di più , ma bisogna sapersi adattare. Se potessi decidere io la mezzala sarebbe la mia posizione".