Cassano: "A rose invertite Gasperini vincerebbe 10-0. Mourinho ha un solito merito: Jorge Mendes"

Tagliente come al solito nei suoi giudizi, Antonio Cassano. Parlando della partita di questa sera fra Roma e Real Madrid sulle pagine di AS, l'ex fantasista ha così spiegato: "Roma e Real sono due squadre diverse. Per cominciare, la Roma ha un allenatore fantastico e il Real Madrid no, perché a Mourinho non piace il calcio, a lui piace solo parlare. Per me è incredibile che il Real Madrid, la squadra più forte della storia, abbia preso Mourinho. Non capisco come Florentino abbia potuto scommettere su di lui, mi fa impazzire. Se cambiassimo le panchine e Gasperini fosse al Real Madrid vincerebbe 10-0".

Però Mourinho ha vinto molti più titoli...

"Tutto vero. Gasperini ha vinto solo l'Europa League, ma per me non contano i titoli bensì quello che vedo in campo. Mourinho non può più allenare. Ha avuto fortuna, nessuna delle sue squadre ha mai giocato bene. La sua proposta di calcio è scaduta 10 anni fa e in carriera non ha lasciato nessun legame, solo litigi con tutto il mondo. A lui piace parlare di altre cose, non di calcio. Uno dei suoi grandi meriti è avere Jorge Mendes come agente che gli ha sempre trovato buone squadre".