Napoli, De Canio: "Problema mentale, ma è una squadra da rifondare"

Mister Luigi De Canio è stato ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. Ed è partito dal ko del Napoli in Champions League contro il Villarreal: "Il Napoli nella parte iniziale faceva ben sperare, era in completo controllo della partita e dava l'impressione di poter fare più gol in qualsiasi momento. Ma i calciatori sono uomini, vivono di sensazioni, quando si è subito il pareggio in quel modo, la squadra è calata sotto tutti gli aspetti. Non possono essere aspetti fisico-atletici, visto che si era neanche alla mezz'ora, ma di aspetti psicologici. Si è consegnata completamente all'avversario. Io credo sia un problema di sicurezza, di condizione, di fiducia, di autostima, e poi c'è un aspetto: è da anni che deve essere rifondato il Napoli, lo scorso anno si è sbagliato praticamente tutto. Per me è una squadra da rifondare. Non vuol dire che siano scarsi, ma mi pare sia finito un ciclo e c'è bisogno di nuove motivazioni, che sono importanti nel calcio di oggi".

E ha aggiunto: "Sono certo che se Di Lorenzo e Politano cambiassero ambiente, noi potremo rivedere due giocatori come li abbiamo visti in passato. Certe volte accade che nello stesso ambiente ci si sieda sui risultati già conseguiti. Inevitabilmente, sotto l'aspetto psicologico, non c'è più la determinazione di un tempo, quando dovevi dimostrare qualcosa. E' un fatto non voluto dai ragazzi, che sono comunque professionisti di alto livello".

De Bruyne, Allegri dice che non si sono capiti ma il caso è aperto:

"Non mi è mai capitato di non farmi capire con un giocatore. Succede che in campo vuoi comunicare qualcosa e momentaneamente il ragazzo non capisce, anche per la trance agonistica, ma poi fai arrivare il messaggio attraverso un compagno. Allegri credo sia inappuntabile nel rapporto con i calciatori, è uno che ha riesce a conquistare la stima dei calciatori e riesce a stabilire sempre un ottimo feeling. Può magari non essersi compreso. Penso sia un equivoco e basta".