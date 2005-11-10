Feyenoord-Como, le formazioni ufficiali: fuori Butez e anche Douvikas, sorpresa davanti
Daniele Najjar
Il Como torna a tuffarsi nelle notti di Champions League: dopo la prima da sogno contro il Lipsia, la squadra di Cesc Fabregas deve vedersela questa sera contro il Feyenoord, nella sfida valida per la seconda giornata della League Phase. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match con le scelte dei due tecnici.
Sorpresa nel Como: non solo Sanchez in porta al posto di Butez, ma anche Douvikas parte dalla panchina nonostante l'assenza di Kean. In avanti potrebbe esserci Nico Paz come riferimento offensivo, con dietro di lui Diao, Baturina e Kaiki in posizione avanzata. In mezzo Milla e Perrone.
Le formazioni ufficiali di Feyenoord-Como
Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Juste, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Moussa, Ferri, Valente.
A disposizione: Kastenmeier, Bossin, Watanabe, Goncalo Borges, Steijn, Deijl, Van Den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Wessels, Zinhagel, Schaken. Allenatore: Giovanni van Bronckhorst.
Como (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Perrone; Diao, Baturina, Kaiki; Nico Paz.
A disposizione: Butez, Ginelli, Kempf, Da Cunha, Douvikas, Dossena, Jesus Rodriguez, Ricci, Couto, Liberali. Allenatore: Cesc Fabregas.