L'Atalanta si allena per il Pafos: c'è Bellanova, in dubbio Franck Kessie

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L'Atalanta si allena per il Pafos: c'è Bellanova, in dubbio Franck KessieTMW
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Ivan Cardia
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Oggi alle 17:26Serie A
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14.10.2026 17:26Serie A
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Allenamento in corso per l’Atalanta alla vigilia della sfida di Conference League con il Pafos. Assenti Hien, Sulemana, Kossounou e Scalvini.
È invece a disposizione di Maurizio Sarri il laterale Raoul Bellanova, mentre sono in corso valutazioni sulle condizioni di Franck Kessie.
Il centrocampista ivoriano non sta partecipando alla seduta pomeridiana, ma la sua presenza nella partita in programma domani alle 21 a Bergamo non è ancora da escludere.
Fonte: Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo
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