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Venezia, strada spianata per l'arrivo in panchina di Nicola: ha risolto con la Cremonese

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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 17:29Serie A
14.10.2026 17:29Serie A
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L'allenatore sta per firmare il contratto fino al 30 giugno con i lagunari, avendo appena risolto quello precedente con i grigiorossi.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Da ieri il Venezia è senza allenatore, dopo l'esonero di Giovanni Stroppa a seguito della pessima partenza in Serie A con sei sconfitte in altrettante giornate del campionato, ma potrebbe presto arrivare l'annuncio ufficiale del sostituto, che la società lagunare ha individuato in Davide Nicola.

Fumata bianca per la risoluzione

L'allenatore che ha regalato salvezze miracolose a ripetizione nella sua carriera è ancora vincolato contrattualmente alla Cremonese, che l'ha esonerato quando si stava per concludere lo scorso torneo di Serie A. Anzi era, all'imperfetto, perché secondo quanto appreso da TMW è stato appena risolto il contratto che legava ancora Nicola alla realtà lombarda in maglia grigiorossa.

Contratto di 8 mesi e mezzo più opzione

A questo punto, la strada è spianata per la firma di Nicola con il Venezia. Che ha pronto per lui un contratto fino al prossimo 30 giugno, termine di questa stagione, con inclusa però anche un'opzione per allungare il vincolo di un altro anno.

Fonte: Alessio Alaimo

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