Bosnia, Alajbegovic e Kolasinac tra i 26 convocati per la Nations League

Il commissario tecnico della Bosnia-Herzegovina, Sergej Barbarez, ha diramato l'elenco ufficiale dei 26 convocati in vista dei prossimi impegni di novembre in Nations League, che vedranno i bosniaci affrontare in trasferta la Svezia e in casa la Romania. Tra le novità spicca il rientro in gruppo del difensore del Newcastle United Amar Dedić, destinato a ricoprire un ruolo di primo piano nel pacchetto arretrato della selezione bosniaca. La nazionale scenderà in campo il 14 novembre alla Friends Arena di Solna contro gli svedesi, per poi ospitare la Romania allo stadio Bilino Polje di Zenica tre giorni più tardi, con entrambe le gare fissate alle ore 20:45.

Portieri: Martin Zlomislić (Qarabag), Salko Hamzić (WSG Tirol) e Mladen Jurkas (Borac Banja Luka).

Difesa: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Newcastle), Nihad Mujakić (Erzurumspor), Arjan Malić (Sturm Graz), Tarik Muharemović (Leeds United), Nikola Katić (Schalke 04), Stjepan Radeljić (Dinamo Zagabria), Dennis Hadžikadunić (Hajduk Spalato) e Zinedin Smajlović (Olympiacos).

Centrocampisti: Ivan Bašić (Astana), Armin Gigović (Young Boys), Ivan Šunjić (Pafos), Benjamin Tahirović (Genk), Dženis Burnić (Volos), Amar Memić (Viktoria Plzen), Kerim Alajbegović (Juventus), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven) e Ermin Mahmić (Çorum).

Attaccanti: Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Haris Tabaković (RB Salzburg), Ermedin Demirović (Stoccarda), Samed Baždar (Sint-Truiden) e Matej Deket (Borac Banja Luka).

Commentando il doppio impegno ravvicinato, mister Barbarez ha tracciato la rotta in conferenza stampa: "Le precedenti quattro partite ci hanno dato ampi motivi di soddisfazione; abbiamo visto una squadra che crede in se stessa, combatte e sa cosa vuole in campo. Ora l'obiettivo è ripetersi. Il nostro cammino continua e teniamo saldamente in vista il traguardo: ottenere la migliore posizione possibile nel sorteggio per le qualificazioni agli Europei e, soprattutto, centrare la qualificazione al prossimo grande torneo". Il ct ha infine concluso elogiando lo spirito del gruppo: "La nostra energia e il nostro approccio non sono mai stati in discussione; se manterremo questi livelli, avremo ottime possibilità di vincere entrambe le sfide".