Cejas: "Fiorentina, forse si parla troppo di Mastantuono: ancora non ha neanche 20 anni"

Sebastian Cejas, ex portiere della Fiorentina, ha concesso un'intervista a 'Extra Viola', la trasmissione di Radio Firenzeviola e Rtv38, parlando in primis del suo connazionale Franco Mastantuono e poi dei gigliati più in generale.

Le dichiarazioni dell'ex estremo difensore argentino

Su Mastantuono: "Vanoli saprà gestirlo molto bene post Nazionale, parlerà con lui e si metterà d'accordo. Un calciatore comunque vuol giocare sempre e Mastantuono ha un'età che glielo permette. Va gestita la fatica, ma penso che a Genova sabato possa esserci. Poi, ripeto, ovviamente la decisione spetta a Vanoli".

Sull'entusiasmo di Firenze per Mastantuono: "Franco è un gran talento da cui si aspetta tanto, però forse si parla troppo di lui. Gli si affida una grande responsabilità e bisogna andarci piano. So che a Firenze è stato accolto molto bene, ho ascoltato le sue interviste e ha detto di essere felice nella Fiorentina, ha giocato bene e questo ha dato fiducia a lui e ai tifosi. Però non dimentichiamoci che non ha ancora vent'anni (19, ndr) e quindi deve crescere molto".