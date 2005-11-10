Quattro gol segnati in trasferta, tre dei quali da un solo giocatore, e appena un punto conquistato. Il 4-4 con l'Atalanta dice tanto sulle potenzialità, le difficoltà e anche le esigenze dell'Inter, soprattutto in vista del mercato di gennaio. Da settimane si ragiona sulla possibilità di aggiungere un altro attaccante alla rosa di Cristian Chivu, magari con caratteristiche differenti rispetto a quelli già presenti. Una soluzione che potrebbe anche tornare utile, ma che non pare una priorità. A Bergamo Francesco Pio Esposito ha segnato una tripletta, confermando la propria crescita dopo le ottime prestazioni in Nazionale. Marcus Thuram ha fornito il suo contributo, Lautaro Martinez è tornato a disposizione e all'appello manca ancora Ange-Yoan Bonny. Non è davanti che mancano le alternative.

Marotta lo aveva detto: all'Inter manca un leader difensivo

Molto più preoccupante è il rendimento della retroguardia. L'Inter si è fatta recuperare tre volte un doppio vantaggio e Chivu, nel dopogara, ha sottolineato un aspetto significativo: "Oggi abbiamo preso quattro gol a difesa schierata, non in transizione, e da palla inattiva". Il problema, quindi, non riguarda soltanto la protezione garantita dal centrocampo, ma anche la capacità di leggere le situazioni e gestire i momenti della partita. Non è una novità assoluta. Il 21 ottobre, prima della gara di Champions League con lo Shakhtar Donetsk, Beppe Marotta aveva risposto così a una domanda sulla mancanza di un leader capace di guidare la linea difensiva: "Sono d'accordo". Il presidente aveva poi ricordato le difficoltà incontrate nel sostituire quattro elementi del reparto, evitando comunque di attribuire tutte le responsabilità ai difensori. Un mese dopo, è un ragionamento che resta: non è solo un difensore in più che cambia la tenuta. Ma quelle parole sono ancora attuali.

La questione è capire se John Stones, una volta ritrovata la migliore condizione, possa diventare quel riferimento che oggi manca. A Bergamo, Chivu ha schierato inizialmente Pavard, Bastoni e Carlos Augusto, con Akanji subentrato nella ripresa. Le alternative, almeno numericamente, ci sarebbero, ma l'inglese oggi non si può considerare un giocatore sempre disponibile, anzi. Il rigore concesso nel finale da Bastoni rappresenta solo l'ultimo episodio di una serie di disattenzioni. A gennaio, la dirigenza dovrà valutare con attenzione. Il rovescio della medaglia? Marotta ha parlato di un leader difensivo: acquistare un difensore qualsiasi, senza risolvere quel problema, servirebbe a poco. Quanto all'attacco, l'Inter ha già dimostrato di avere i gol per competere ai vertici della Serie A. Deve imparare a non sprecarli.