Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Nesta primo inseguitore di GalloppaFocus TMW
Luca Bargellini
La 12ª giornata di Serie B ridisegna gli equilibri nelle zone alte della classifica, ma non cambia la capolista. Il Palermo cade 3-1 sul campo del Catanzaro: dopo il botta e risposta tra Giovane e Vavassori, Pecorino e Mosti firmano il successo dei calabresi. I rosanero restano comunque primi a quota 27, con un solo punto di vantaggio sul Modena, che supera 2-0 la Juve Stabia grazie alle reti di Ambrosino e Bozhanaj.
Al terzo posto c'è l'Ascoli, fermato sul 2-2 dal Vicenza dopo essere stato sotto nel punteggio. Colpo esterno del Cesena, che passa 2-0 a Verona, mentre il Pisa conquista il derby toscano battendo l'Empoli per 1-0 con Pittarello a segno dopo appena due minuti. Spettacolo ad Avellino, dove i padroni di casa travolgono 4-1 il Mantova dopo essere andati inizialmente in svantaggio: protagonista Cheddira con una doppietta. Successi anche per Carrarese, Sudtirol e Sampdoria, che supera 3-1 il Benevento. Pareggio, infine, tra Arezzo e Padova.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la decima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Daniele Galloppa (Modena) 6.71 (12)
2. Alessandro Nesta (Avellino) 6.54 (12)
3. Francesco Tomei (Ascoli) 6.46 (12)
4. Guido Pagliuca (Carrarese) 6.43 (7)
5. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.42 (12)
6. Francesco Modesto (Mantova) 6.38 (12)
7. Michele Mignani (Catanzaro) 6.38 (4)
8. Pietro De Giorgio (Juve Stabia) 6.33 (12)
9. Antonio Floro Flores (Benevento) 6.29 (12)
10. Davide Possanzini (Südtirol) 6.25 (12)
11. Paolo Bianco (Pisa) 6.17 (12)
12. Fabio Pecchia (Cremonese) 6.15 (10)
13. Luca D'Angelo (Sampdoria) 6.10 (5)
14. Alessandro Diamanti (Cesena) 6.08 (12)
15. Cristian Bucchi (Arezzo) 6.00 (12)
16. Fabio Gallo (Vicenza) 5.96 (12)
17. Marco Baroni (Hellas Verona) 5.92 (12)
18. Antonio Calabro (Padova) 5.92 (12)
19. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 5.88 (12)
20. Matteo Andreoletti (Empoli) 5.79 (7)
Esonerati
Guido Pagliuca (Empoli) 5.90 (5)
Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.43 (7)
Giorgio Gorgone (Catanzaro) 5.38 (8)
Gabriele Cioffi (Carrarese) 5.30 (5)
Marco Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)