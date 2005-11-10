Un altro prodotto del vivaio del SudTirol potrebbe presto spiccare il volo. In questo caso non si parla di un giovanissimo come quel Raphael Kofler, centrale classe 2005 che si sta ritagliando uno spazio importante a Cagliari in Serie A, ma di un giocatore più esperto che già in estate ha attirato attenzioni dalla Germania e che ha un contratto in scadenza che preoccupa la società altoatesina.

Simone Davi in rampa di lancio

Il nome è quello dell’esterno mancino Simone Davi, classe ‘99 che ha sempre vestito la maglia biancorossa a eccezione di un prestito alla Virtus Bolzano in Serie B, partecipando alla scalata verso la Serie B e poi alle diverse salvezza consecutive. Anche in questa stagione, nonostante la concorrenza del più offensivo Bjarkason, approfittando anche dell’infortunio dell’islandese per mettere in mostra le sue qualità anche in fase di rifinitura. In totale sono undici le presenze in questo campionato con un gol, decisivo, contro la Virtus Entella.

L’Interesse dell’Hertha e il possibile ritorno di fiamma

In estate, come si legge su Gianlucadimarzio.com, Davi era finito nel mirino dell’Hertha Berlino in Germania, che però aveva deciso di puntare su un profilo più esperto come Mads Pedersen, senza tuttavia perdere di vista il ragazzo italiano. Le prestazioni del classe ‘99 continuano a tenere vivo l’interesse della squadra della capitale tedesca, ma ha anche attratto quello di altri club di ZweiteLiga e già a gennaio qualcuno potrebbe bussare alle porte del SudTirol. Davi infatti ha un contratto in scadenza a fine anno e, se non dovesse arrivare il rinnovo, la prossima finestra di gennaio potrebbe essere l’ultima in cui il SudTirol potrà monetizzare una sua cessione. Da febbraio infatti l’esterno sarebbe libero di firmare con un altro club e trasferirsi in estate a parametro zero.