Ventidue minuti più recupero per ribaltare la partita, per mettere la sua firma su un pareggio che per come s'era sviluppata la partita per la Dea vale come una vittoria. E dire che Eljif Elmas aveva pure giocato una signor partita, con tanto di gol. Ma l'ingresso di Jonathan Rowe ha letteralmente spaccato in due la partita di Bergamo tra Atalanta e Inter. Dentro al sessantanovesimo della gara, dopo il suo ingresso la squadra di casa ha fatto subito gol con Charles de Ketelaere, poi ha servito un assist per il belga all'ottantesimo e infine l'Atalanta ha chiuso la partita in pieno recupero col rigore di Franck Kessie. I numeri sono inequivocabili: undici tocchi di palla, solo dribbling riusciti, un passaggio chiave, 5 passaggi nella metà campo avversaria e tutti azzeccati. Tre ingressi in area, un contributo difensivo (vinto) e tre tackle su tre vinti e uno aereo. Praticamente una partita perfetta, condita come detto anche dall'assist per CDK.

Preso per sostituire Lookman

L'impatto di Jonathan Rowe con Maurizio Sarri sta crescendo, passo dopo passo, gara dopo gara. L'allenatore lo sta gestendo e l'inglese lo sa bene: morde il freno, è carico e pronto per giocare ancora di più, nella quantità e chiaramente anche nella qualità. Ma aspetta il suo spazio, il suo momento, e dimostra come fatto ieri contro l'Inter di essere già a pieno, sempre di più, negli automatismi dell'allenatore. La fase offensiva adesso funziona, s'è sbloccata, e con lei non solo De Ketelaere ma anche Rowe. In attesa del gol, un assist. E in pochi minuti, un impatto perfetto per un calciatore che è arrivato a fine agosto dal Bologna per completare il reparto avanzato. Per prendere idealmente il posto di quell'Ademola Lookman che a gennaio aveva lasciato un vuoto non immediatamente colmato.

"Sull'Atalanta solo cose belle"

Del parallelo tra i due a settembre ne ha parlato lo stesso ex calciatore del Bologna: "L''ho visto in estate in vacanza, mi ha detto solo belle cose sull'Atalanta e di lui non posso che parlare bene. Lui ha le qualità e io le mie, siamo calciatori e uomini diversi". Il ruolo però è lo stesso e la gara di ieri alla New Balance Arena ha dimostrato che Rowe può raccogliere l'eredità di uno dei giocatori più importanti della storia della Dea.