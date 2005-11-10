Porto, Farioli assapora la vittoria: "Serviva dopo tante ottime prestazioni. Napoli comunque forte"
Claudia Marrone
Un'importante vittoria in Champions quella centrata dal Porto, che ha battuto il Napoli nella 4ª giornata di Fase Campionato di Champions League. A margine del match, davanti alle telecamere di Sky Sport, ha parlato il tecnico dei portoghesi Francesco Farioli: "Siamo partiti forte, tanto che abbiamo avuto tante occasioni sin dall'inizio. Abbiamo poi sbloccato la gara su palla inattiva a avuto parecchie situazioni che potevano indirizzare il confronto, ma aver concesso 6-7 minuti a una squadra forte come il Napoli ci ha puniti subito, il gol subito poteva tagliarci le gambe ma la reazione del secondo tempo è stata fantastica sotto tanti punti di vista, come quello dell'intensità, della determinazione dell'aver concesso poco. Il risultato che arriva dopo tante ottime prestazioni importante".
Aggiunge poi: "Avevo chiesto di dare seguito alle prestazioni che avevamo fatto ma con un po' più di convinzione e fiducia, era nelle piccole cose che si poteva decider la partita. A parte qualche errore, siamo stati bravi ad andare palla su palla, attaccare a testa bassa e abbiamo fatto tutto che dovevamo per giustificare questa vittoria".
Più nel dettaglio del match: "Era una partita che richiedeva due chiavi di lettura, ferocia senza palla e aggressione totale per andare a prendere i loro due o tre giocatori - a seconda di come rotavano - sotto la punta. Son stati tanti i momenti dove il nostro centrale sinistro è arrivato a prendere De Bruyne nell'area del Napoli, è servita tanta energia, tanta forza, quando gli azzurri venivano nell'uno contro uno e maggior controllo quando giocavamo in area avversaria. Abbiamo interpretato queste tre fasi con grande maturità".
In conclusione, nota sulla sua squadra: "Negli ultimi due anni la squadra ha cambiato tanto, ma qui il calcio offensivo e di duelli fa parte del sangue e della storia del Porto: noi abbiamo cercato di riportare quello, di rimetterci quella determinazione e quella forza che ora ci stanno premiando. Sappiamo soffrire, sappiamo essere belli quando serve ma anche umili e lavoratori nei momenti duri: questo mi rende orgoglioso dei ragazzi, ma ora è comunque tempo di pensare al campionato, abbiamo una trasferta complicata".