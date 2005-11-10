Llorente consiglia Allegri: "La zona non va bene per le marcature su calcio d'angolo"
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Dimitri Conti
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Oggi alle 00:07Serie A
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05.11.2026 00:07Serie A
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Il Napoli cede il passo al Porto, la partita che valeva per la 4^ giornata della Fase Campionato di Champions League vede la squadra di Farioli imporsi con un netto 4-1 nei confronti degli azzurri di Allegri.
Su Prime Video ha analizzato la battuta d'arresto l'ex attaccante Fernando Llorente, tra le altre in passato anche del Napoli: "Sconfitta dolorosa, gli errori sono stati tanti. Guardiamo anche le marcature su corner: per me la zona non va bene, hanno fatto due gol e potevano essere anche di più".
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