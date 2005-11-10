Champions, la classifica aggiornata: Real a punteggio pieno ma 2°, risale il Fenerbahce
Michele Pavese
La vittoria ottenuta in extremis dal Real ad Atene consente alla squadra di Mourinho di portarsi al secondo posto in classifica. Quattro vittorie in quattro partite, come il PSG, ma una differenza reti inferiore. Primo successo per il Fenerbahce, che ribalta il Liverpool (alla prima sconfitta stagionale in Champions) e ora vola a quota 5 punti e scavalca Napoli e Roma.
CLASSIFICA
1. PSG 12 (+15)
2. Real Madrid 12 (+6)
3. Barcellona 9 (+8)
4. Aston Villa 9 (+6)
5. Liverpool 9 (+4)
6. Sporting 9 (+4)
7. Betis 9 (+3)
8. Bayern 8 (+7)
9. Arsenal 7 (+4)
10. Stoccarda 7 (+3)
11. Como 6 (+5)
12. Manchester City 6 (+4)
13. Club Brugge 6 (+3)
14. Inter 6 (+2)
15. LASK 6 (+1)
16. Borussia Dortmund 6 (+1)
17. Manchester United 6 (0)
18. Galatasaray 6 (-1)
19. Fenerbahce 5 (-5)
20. Roma 4 (+2)
21. Shakhtar 4 (0)
22. PSV 4 (0)
23. Atletico Madrid 4 (-1)
24. Bodo/Glimt 4 (-5)
25. Napoli 3 (-2)
26. Sabah FC 3 (-3)
27. Lens 3 (-4)
28. RB Lipsia 3 (-5)
29. Villarreal 3 (-6)
30. AEK 3 (-6)
31. Feyenoord 3 (-7)
32. Slavia Praga 1 (-3)
33. Viking 1 (-4)
34. Lille 1 (-6)
35. FC Porto 0 (-4)
36. Slovan Bratislava 0 (-16)