Champions, Valverde regala la 7^ vittoria di fila a Mourinho al 92'. Liverpool KO a Istanbul
Michele Pavese
Una sconfitta a sorpresa e una vittoria quasi all'ultimo respiro nelle sfide di Champions appena terminate. Il Liverpool cade 3-2 sul campo del Fenerbahce: gli inglesi passano in vantaggio al 25' con Nyoni, ma Greenwood pareggia quattro minuti più tardi. Nella ripresa Isak riporta avanti i Reds al 69', ma la squadra turca reagisce con Brown al 73' e completa la rimonta al 79' grazie a Muriqi.
Partita altrettanto movimentata per il Real Madrid, che supera l'AEK per 3-2 al termine di un match incredibile. I greci sbloccano il risultato al 12' con Koita, ma Bellingham ristabilisce la parità al 32'. Nella ripresa Pilo riporta avanti i padroni di casa al 75', ma Mbappé firma il 2-2 appena tre minuti più tardi. Quando il pareggio sembra ormai definitivo, al 92' arriva la rete di Valverde, che completa la rimonta e regala ai Blancos una vittoria pesantissima, la settima consecutiva tra campionato e coppe.
AEK - Real Madrid 2-3: 12' Koita (A), 32' Bellingham (R), 75' Pilo (A), 78' Mbappé (R), 92' Valverde
Fenerbahce - Liverpool 3-2: 25' Nyoni (L), 29' Greenwood, 69' Isak (L), 73' Brown (F), 79' Muriqi (F)
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