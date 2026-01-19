Champions, dove eravamo rimasti? La situazione di Atalanta, Inter Juventus e Napoli

Dopo più di un mese torna la Champions League. Mancano due giornate per concludere la League Phase e per avere un quadro definitivo delle squadre che si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale e di quali, invece, dovranno passare dai playoff. Ricordiamo che chi arriverà fra la prima e l'ottava posizione accederà direttamente al turno successivo, mentre dalla nona alla 24esima posizione è riservato il passaggio tramite i playoff. Ma a che punto sono le italiane?

Atalanta ed Inter

Allo stato attuale delle cose Arsenal, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Manchester City e Atalanta sono le squadre già sicure di avere almeno un posto nei playoff. I bergamaschi sono la squadra italiana che ha fatto meglio, raccogliendo 13 punti - gli stessi di PSG e Citty - nelle prime sei gare. Mercoledì c'è l'Athletic Club (in casa), la prossima settimana invece ecco la trasferta contro l'Union Saint-Gilloise. Alla squadra di Palladino è probabile che possa bastare anche una vittoria per la matematica certezza di un posto fra le prime otto.

L'Inter ci sarebbe quasi, visto che segue la Dea al sesto posto con 12 punti raccolti. C'è da fare i conti però con un calendario complesso. I nerazzurri di Chivu dopo una partenza perfetta sono incappati in due ko consecutivi contro Atletico Madrid e Liverpool. Ora arriva l'Arsenal a San Siro, seguita dalla sfida al Borussia Dortmund, in Germania. A Lautaro e compagni per arrivare fra le prime otto potrebbe servire raccogliere, facendo due conti, almeno 4 punti: serve la vera Inter.

Juventus e Napoli

Differente la situazione di Juventus e Napoli, che occupano rispettivamente la 17esima e la 23esima posizione con 9 e 7 punti. Per entrambe c'è da centrare l'approdo ai playoff. I bianconeri se la vedranno contro Benfica (in casa) e Monaco (in trasferta), mentre il Napoli farà dapprima visita al Copenhagen per poi ospitare il Chelsea all'ultima giornata della League Phase.

Questa la classifica aggiornata

1. Arsenal – 18

2. Bayern – 15

3. PSG – 13

4. Manchester City – 13

5. Atalanta – 13

6. Inter – 12

7. Real Madrid – 12

8. Atl. Madrid – 12

9. Liverpool – 12

10. Dortmund – 11

11. Tottenham – 11

12. Newcastle – 10

13. Chelsea – 10

14. Sporting – 10

15. Barcellona – 10

16. Marsiglia – 9

17. Juventus – 9

18. Galatasaray – 9

19. Monaco – 9

20. Leverkusen – 9

21. PSV – 8

22. Qarabag – 7

23. Napoli – 7

24. FC Copenhagen – 7

25. Benfica – 6

26. Pafos – 6

27. Royale Union SG – 6

28. Ath. Bilbao – 5

29. Olympiacos – 5

30. Francoforte – 4

31. Club Brugge – 4

32. Bodo/Glimt – 3

33. Slavia Praga – 3

34. Ajax – 3

35. Villarreal – 1

36. Kairat Almaty – 1