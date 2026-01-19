Milan, cambi anche in dirigenza? Ipotesi Calvelli se lascia Furlani, il profilo

Tira aria di cambiamento in casa Milan, dove si stanno delineando scenari che potrebbero portare a una significativa riorganizzazione ai vertici del club. Qualora RedBird riuscisse davvero a chiudere definitivamente il capitolo del debito con Elliott, come da indiscrezione de La Verità, ci potrebbero essere risvolti rilevanti sull’assetto societario. I

Il primo nome da tenere d'occhio è quello dell'attuale amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani: non è da escludere che il suo rapporto con il Milan possa giungere alla conclusione.

Secondo il quotidiano, tra i profili più accreditati per un possibile avvicendamento spicca quello di Massimo Calvelli, manager di grande esperienza internazionale. Dopo aver lasciato nel giugno 2025 il ruolo di CEO dell’Atp, incarico ricoperto per cinque anni con risultati molto positivi, Calvelli è entrato a far parte del gruppo RedBird. Già dallo scorso novembre siede nel Consiglio di Amministrazione del Milan e in questi giorni rappresenta il club, insieme a Zlatan Ibrahimovic, in incontri istituzionali a Londra con i vertici di NBA Europe.

Nato a Montevarchi nel 1974, Calvelli vanta un passato da tennista professionista e una lunga carriera manageriale maturata in realtà di primo piano come Nike e Wilson. In RedBird ricopre oggi ruoli strategici legati allo sviluppo internazionale e alla crescita del portafoglio sportivo e mediatico.