Akanji: "Mai stata la possibilità di tornare al City a gennaio. Futuro? Vediamo a fine stagione"

Manuel Akanji, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Arsenal, è stato interpellato anche sulla sua possibile permanenza all'Inter dopo il prestito di questa stagione: "La domanda prima è se sarei tornato al Manchester City (club proprietario del suo cartellino, ndr) già in inverno, ma non c'è mai stata questa possibilità. Vedremo a fine stagione cosa succede"

Lo svizzero ha poi parlato del rapporto con mister Chivu: "Sin dall'inizio il rapporto è stato molto buono, parliamo anche tra una partita e l'altra. Lui è sempre disponibile e sono moto felice qui anche con i compagni". E sulla crescita del gruppo nerazzurro ha aggiunto: "Il gruppo è migliorato sicuramente. Lo si è visto nelle ultime partite. Siamo migliorati e non concediamo molto. Prima prendevamo più gol e offensivamente stiamo cercando nuove soluzioni".

Infine, una battuta sul nuovo ruolo: "Mediano dal 1'? Non me lo aspetto, posso giocare ovunque per dare una mano alla squadra. Io però sono difensore, con il City avanzavo verso la metà campo ma credo che il mio ruolo migliore sia nella difesa a tre".

Rileggi qui tutte le parole di Akanji in conferenza stampa