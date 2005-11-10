Furia McTominay: "Sono molto arrabbiato, tanti infortuni ma concediamo troppi gol"

Deluso e amareggiato Scott McTominay, autore del gol del momentaneo 1-1 del Napoli contro il Porto, ai microfoni di Prime dopo la sconfitta per 4-1 sul campo dei lusitani: "Concediamo troppi gol, questa è la storia. Gli infortuni in questo momento sono troppi, capitano nel calcio ma ne abbiamo davvero troppi. Sono molto arrabbiato, non riesco a spiegarlo a parole. L'unica cosa che possiamo fare è andare avanti adesso".