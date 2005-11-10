Furia McTominay: "Sono molto arrabbiato, tanti infortuni ma concediamo troppi gol"
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Antonino Sergi
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ieri alle 23:30Serie A
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04.11.2026 23:30Serie A
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Deluso e amareggiato Scott McTominay, autore del gol del momentaneo 1-1 del Napoli contro il Porto, ai microfoni di Prime dopo la sconfitta per 4-1 sul campo dei lusitani: "Concediamo troppi gol, questa è la storia. Gli infortuni in questo momento sono troppi, capitano nel calcio ma ne abbiamo davvero troppi. Sono molto arrabbiato, non riesco a spiegarlo a parole. L'unica cosa che possiamo fare è andare avanti adesso".
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