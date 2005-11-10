Nico Paz è completamente del Como? E il Real cosa può fare? Il ds Ludi fa il punto sul 10 argentino

Nico Paz è completamente del Como oppure il Real Madrid può ancora esercitare una clausola di riacquisto? Domanda ricorrente, se si parla del mercato della squadra lariana, alla quale ha risposto direttamente il ds del club Carlalberto Ludi: "Mi metto nei panni dei tifosi del Como - ha detto Ludi a Radio Radio -, perché ogni novembre e ogni marzo, non so se per speculazione giornalistica o per altri motivi, viene sempre fuori che il Real Madrid si riporta a casa tutti i giocatori. Quest’anno si parla di Jacobo Ramon e, nelle prossime due stagioni, di Nico Paz".

Ludi: "Nico Paz? Capiremo come gestire la situazione durante la stagione"

"La verità - sottolinea Ludi - è che abbiamo fatto una buona trattativa la scorsa estate. Nico Paz è un giocatore del Como al 100%. Il Real Madrid si è tenuto un diritto di riacquisto entro una determinata data, all’interno della sessione di mercato, come è normale che sia. Sarebbe comunque una vendita che valorizzerebbe il nostro lavoro e sarebbe importante anche per il club. Capiremo come gestire la situazione durante la stagione, come abbiamo sempre fatto in questi anni, anche grazie ai rapporti fantastici che abbiamo con il Madrid. Per il momento dobbiamo goderci il giocatore, perché è realmente un fuoriclasse incredibile".