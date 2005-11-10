"Non ci sono parole": Messi devastato dalla scomparsa di Jesus de Miguel a 30 anni

Da Miami, Leo Messi si è unito alla marea di messaggi di cordoglio per la scomparsa di Jesus de Miguel. La scomparsa dell'attaccante del Tenerife, a seguito dello scontro con il portiere dell'Andorra Jesus Owono, nella partita di ieri di LaLiga Hypermotion ha scosso l'intero mondo del calcio. Evidentemente anche il fuoriclasse argentino, che ha scritto un messaggio emotivo sul suo account Instagram.

Il pensiero

"Non ci sono parole", ha esordito La Pulga. "Le mie condoglianze e tanta forza a tutta la sua famiglia e ai suoi amici. Che riposi in pace", ha comunicato il 39enne argentino, totalmente sconvolto dalla tragica notizia arrivata dalla Spagna. Lì, a Barcellona, Messi ha trascorso gran parte della sua vita e della sua carriera da calciatore tra i 13 e i 34 anni. L'attaccante Jesus de Miguel è deceduto questo martedì alle 08:00 all'età di 30 anni a causa di un arresto cardiorespiratorio.