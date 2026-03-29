Che intreccio tra Roma e Inter: Carlos Augusto con Gasperini, Koné in nerazzurro

Inter e Roma, tra campo e mercato. Le due squadre si sfideranno a San Siro al rientro dopo la pausa per le Nazionali e, nel prossimo mercato estivo, potrebbero essere protagoniste di un paio di trattative. I giallorossi hanno nel mirino un terzino sinistro e, dopo aver vagliato altri nomi, pare che si siano interessati a Carlos Augusto. Con l'Inter ha un contratto fino al 2028 e c'è distanza sul rinnovo: per i nerazzurri può partire per una cifra sui 20 milioni, mentre nella capitale hanno stanziato un budget di 15-16 per coprire tale ruolo.

Se l'ex Monza può lasciare Milano per trasferirsi a Roma, c'è invece un altro giocatore che potrebbe fare il percorso inverso. Si tratta di Manu Koné, già corteggiato dall'Inter la scorsa estate. L'affare era stato chiuso per 35 milioni più bonus ma all'ultimo momento, si dice per la discesa in campo di Ranieri, il club dei Friedkin si è tirato indietro. I nerazzurri, che cercano un centrocampista di grande fisicità, torneranno alla carica in estate: la cifra, rispetto ai già citati 35 milioni di qualche mese fa, si può alzare ma non troppo.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Roma entro il 30 giugno deve mettere insieme un “monte” di plusvalenze per sistemare i propri conti e quindi almeno un sacrificio andrà fatto. Koné è uno dei nomi caldi in questo senso e le necessità romaniste potrebbero fare gioco al club nerazzurro. Inoltre, i rapporti tra le parti potrebbero essere favoriti dalla presenza in parallelo della trattativa per Carlos Augusto, ultimabile a partire da luglio e cioè quando nella capitale avranno soddisfatto i paletti Uefa.