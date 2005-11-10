Inter-Como, le probabili formazioni: Pio Esposito con Thuram. Fabregas con i titolarissimi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Como:

Come arriva l'Inter

Dopo la bella reazione arrivata in Champions League contro il Feyenoord, l'Inter vuole evitare altri passi falsi in campionato e si prepara ad affrontare il Como di Fabregas anch'esso fresco di vittoria pesantissima in Europa. Dato il delicato impegno, sarà importante per Cristian Chivu non stravolgere i reparti. Davanti a Josep Martínez, il terzetto difensivo dovrebbe essere ancora composto da Bisseck, Akanji e Bastoni che torna titolare dopo la squalifica europea. Sulle corsie esterne Diouf e Dimarco sembrano in vantaggio, ma restano più che aperti i ballottaggi con Spence e Carlos Augusto. In mezzo al campo Barella e Calhanoglu dovrebbero partire dal primo minuto, mentre Sucic è leggermente avanti su Zielinski per completare il reparto. In attacco, infine, Thuram dovrebbe essere confermato con Pio Esposito in vantaggio su Bonny per affiancarlo. In pachina si rivedranno Stones e Jones insieme a Pavard già tornato in Champions.

Come arriva il Como

Archiviata la scorpacciata di gol in Champions League, il Como ha un’ultima fatica prima della sosta nazionali: lo scontro diretto con l’Inter. L’undici in campo al Meazza con Butez tra i pali e la coppia intoccabile Ramon-Kempf in difesa vedrà un cambiamento sulle fasce: dentro Kaiki, fuori Valle a sinistra. Couto sull’out opposto. In mediana pochi dubbi con Milla-Perrone dall’inizio, così da lasciare Da Cunha alto a destra, Baturina al rientro a sinistra e Nico Paz alle spalle di Douvikas. Occhio però alla possibile sorpresa falso 9, che Cesc Fabregas ha utilizzato contro certe big. In tal caso fuori Douvikas, il 10 argentino si alzerebbe e Liberali in più dentro.