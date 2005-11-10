Chiellini: "L'entusiasmo è contagioso". Il dirigente della Juventus sul progetto startup

L'ex difensore Giorgio Chiellini, oggi dirigente alla Juventus e tra le altre cose responsabile di Juventus Forward, ha parlato ai media presenti (tra i quali noi di TMW) a margine dell'evento Wave by Vento approfondendo il programma di sviluppo delle startup lanciato dal club bianconero: "Lo scorso anno ci sono stati dei pilot interessanti, su alcuni stiamo lavorando e continueremo a farlo. Era la prima volta che lanciavamo tutto ciò come squadra, pur essendoci dietro da tempo: ci sono cose per cui si va oltre al campo e per quelle possono aiutarci. Per noi è un orgoglio".

Cosa vi ha insegnato la scorsa stagione?

"Come in tutte le cose, c'è un miglioramento e penso che saremo più vicini e riusciremo a interagire molto di più con le startup. E devo ammettere che, nonostante le difficoltà iniziali nel far capire le esigenze, hanno risposto tutti molto velocemente. Oggi avete visto uno dei video, continueremo a farne: è un modo per stare vicino a una comunità italiano cui serve esposizione".

Da ex studente, c'è un messaggio che è importante lanciare?

"Serve l'entusiasmo, quello che ho e che abbiamo tutti: è contagioso e fa bene anche a noi più anziani. Noi proveremo a sviluppare quest'entusiasmo, guidarli e indirizzarli verso alcune scelte. Il nostro compito è aiutare certi progetti e renderli migliori, dando poi un futuro di crescita sempre maggiore".