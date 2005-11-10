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Chiellini: “Juventus punto di riferimento, capace di guardare avanti in campo e fuori”

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Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 14:41Serie A
09.10.2026 14:41Serie A
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Conferenza stampa di Wave by Vento, con protagonista Giorgio Chiellini: il dirigente bianconero è intervenuto per parlare del futuro della Juventus
FotoTUTTOmercatoWEB

Giorgio Chiellini e Carolina, che ricopre il ruolo di Innovation Manager di Juventus Football Club ed è la responsabile del programma di innovazione Juventus Forward, hanno parlato durante la conferenza stampa presentazione della seconda Forward Squad, in programma durante Wave by Vento. TuttoMercatoWeb ha ripreso le sue parole.

Carolina Chiappero: “Signore e signori, buongiorno e grazie per essere qui. Sono Carolina, Innovation Manager del Club, e oggi sarò la co-host di questo appuntamento dedicato all’innovazione. Vi chiedo un po’ di pazienza: sono più abituata a selezionare startup che a prendere il microfono, ma farò del mio meglio. Vorrei accompagnarvi in un viaggio che inizierà con un breve riepilogo di ciò che abbiamo realizzato con le startup durante l’ultima stagione, la 2025/2026, per poi passare il testimone alle startup che si affacciano al nuovo anno e alla nuova stagione. Naturalmente, non posso farlo da sola: sarò accompagnata da tante persone interessanti. Il primo ospite è una persona straordinaria e il capitano giusto per questa squadra incredibile. Vi prego, accogliete con me Giorgio Chiellini”.

Carolina Chiappero: “Giorgio, sei senza dubbio il capitano giusto per questa squadra, ma soprattutto sei una persona che crede davvero nel valore dell’innovazione. Ci troviamo in una stagione particolare, in un percorso che guarda al lungo periodo. Qual è la tua visione sul ruolo dell’innovazione in Juventus e sull’importanza di continuare questo percorso?

Giorgio Chiellini: “Prima di tutto, vorrei prendermi un momento per ringraziare quasi tutta la squadra, che è qui oggi. Grazie a Giovanni e grazie a tutti. Un grande grazie a te, Carolina, e a Duccio, perché se siamo qui oggi, alla seconda stagione del progetto di Juventus, è anche merito vostro. Un applauso per loro, perché se lo meritano! Credo che sia abbastanza chiaro il motivo per cui siamo qui: siamo fondatori, investitori e parte della stessa famiglia. Penso che questo percorso di innovazione di Juventus debba continuare. Siamo molto felici di presentare i risultati ottenuti lo scorso anno e guardiamo con entusiasmo alla prossima stagione del progetto Juventus. C’è poi un aspetto interessante: quando le persone pensano alla Juventus, immaginano una squadra composta da undici giocatori. Ma siamo qui perché crediamo in un’innovazione a 360 gradi. Le opportunità, infatti, non riguardano soltanto i giocatori, ma anche ciò che accade dietro le quinte e tutto quello che ruota intorno a loro. È un percorso stimolante. Stiamo lavorando per promuovere l’innovazione e credo che questo sia il momento giusto per farlo.

Carolina Chiappero: Secondo te, che cosa significa innovazione per Juventus?

Giorgio Chiellini: “Juventus è sempre stata considerata un punto di riferimento, capace di guardare avanti e innovare, dentro e fuori dal campo. E continueremo a farlo: lo vedrete. L’innovazione è uno strumento intelligente per raggiungere questo obiettivo. Non può essere un progetto isolato o un’iniziativa a sé stante: deve diventare uno dei valori fondamentali di Juventus. Lo abbiamo fatto in passato, lo stiamo facendo oggi e continueremo a farlo in futuro. Grazie a tutte le startup che sono qui con noi. Ci auguriamo di potervi aiutare a crescere, così come voi potete aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi.

Carolina Chiappero: Quali risultati avete raggiunto durante questa prima stagione di Juventus Forward?

Giorgio Chiellini: “Abbiamo avuto la possibilità di lavorare con 10 startup straordinarie e abbiamo ottenuto risultati molto positivi dai 10 progetti pilota. Abbiamo avuto accesso a nuovi dati, ampliato il nostro supporto a livello globale, migliorato la traduzione dei nostri contenuti in più lingue, sviluppato soluzioni per il Return to Play e sperimentato strumenti per misurare il livello di concentrazione di alcuni dei nostri giocatori. È stato un percorso davvero incredibile.

Carolina Chiappero: Che cosa ti ha sorpreso maggiormente di questa stagione?

Giorgio Chiellini: “Probabilmente, la velocità delle startup e la loro capacità di adattarsi quando hanno incontrato delle difficoltà, trasformando gli ostacoli in opportunità. Questo è ciò che mi ha colpito maggiormente dal loro punto di vista. Dal nostro lato, invece, mi ha sorpreso positivamente l'apertura dell'organizzazione verso questo nuovo progetto, insieme alla volontà di collaborare, di aiutare e di lasciarsi aiutare. Spesso si pensa che per realizzare determinati cambiamenti siano necessari tempi molto lunghi, ma questa esperienza ci ha dimostrato che è possibile procedere anche in modo più rapido. Sono molto felice che siamo riusciti a portare a termine la prima stagione di Juventus Forward. Credo, però, che il prossimo anno avremo una grande responsabilità: dovremo fare ancora meglio.

Carolina Chiappero: “Certamente, dobbiamo sempre cercare di fare meglio. Vorrei inoltre ringraziare i nostri colleghi, perché l'innovazione, soprattutto all'interno di un'organizzazione, è prima di tutto una questione di persone. Abbiamo avuto la possibilità di sviluppare nuovi progetti pilota grazie al contributo delle persone coinvolte e degli Innovation Champions, che ci hanno aiutato a individuare nuove tematiche e a tradurre in attività concrete gli obiettivi definiti all'inizio del percorso. Giorgio, non voglio soffermarmi ancora troppo su questa stagione, ma ti ringrazio nuovamente per questo intervento”.

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