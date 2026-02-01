Chivu uno su uno con la Cremonese. Il terribile percorso di Nicola con l'Inter
Seconda sfida tra Davide Nicola e Christian Chivu. La prima? Ovviamente quella dell’andata in questo campionato che ha visto il rumeno trionfare con la sua Inter per 4-1 a San Siro. Quella è stata anche la sua prima e unica gara giocata contro la Cremonese.
Terribile davvero. E’ il percorso di Nicola contro l’Inter. Ha perso 12 delle 13 partite da allenatore contro i nerazzurri. Ma c’è anche una vittoria in questi precedenti. E’ il 2-1 ottenuto alla guida del Crotone alla 31esimat giornata del campionato 2016/17.
TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS CHIVU
0 vittorie Nicola
0 pareggi
1 vittoria Chivu
1 gol fatto squadre Nicola
4 gol fatti squadre Chivu
TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS INTER
1 vittoria Nicola
0 pareggi
12 vittorie Inter
5 gol fatti squadre Nicola
33 gol fatti Inter
TUTTI I PRECEDENTI CHIVU VS CREMONESE
1 vittoria Chivu
0 pareggi
0 vittorie Cremonese
4 gol fatti squadre Chivu
1 gol fatto Cremonese