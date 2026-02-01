TMW
Sampdoria, il nuovo acquisto Soleri è arrivato in città. Operazione in prestito con diritto
Edoardo Soleri è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla Sampdoria. L'attaccante classe 1997 è appena arrivato a Genova, dove nelle prossime ore farà il consueto iter di visite mediche e firme. In bianconero dall'estate 2024 con un ruolino di marcia da 46 presenze e 6 gol, Soleri lascia lo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto.
In calce le immagini realizzate dall'inviato di TMW.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Sorrento da urlo contro il Catania, Serpini: "Ribaltata una partita difficile, così si costruisce la salvezza"
Pronostici
Calcio femminile