TMW Sampdoria, il nuovo acquisto Soleri è arrivato in città. Operazione in prestito con diritto

Edoardo Soleri è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla Sampdoria. L'attaccante classe 1997 è appena arrivato a Genova, dove nelle prossime ore farà il consueto iter di visite mediche e firme. In bianconero dall'estate 2024 con un ruolino di marcia da 46 presenze e 6 gol, Soleri lascia lo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

