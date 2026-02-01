Il perfezionista Chivu: "Non voglio che la squadra si abitui a ritmi bassi, c'è tanto da correggere"

Mister Cristian Chivu, intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro la Cremonese, ha analizzato così la prestazione dei nerazzurri nel 23° turno di Serie A: "Nel mese di gennaio ci sono state tante partite e sarà così anche a febbraio, dobbiamo essere pronti mentalmente, maturi. Non è semplice continuare a farlo anche nel secondo tempo, c’è stato un po’ calo come atteggiamento ma mi prendo la vittoria per questi ragazzi che stanno facendo sempre il massimo e mettono in campo sempre la miglior versione loro. Non voglio che la squadra si abitui ai ritmi bassi, questa squadra ha bisogno di ritmi alti e quando vedo che succede cerco di correggere. C’è tanto da correggere e ci sono margini di miglioramento".

Sull'obiettivo dell'Inter: "Vogliamo essere competitivi ed essere la nostra miglior versione, aggiungendo qualcosa a quello che è stato fatto negli ultimi anni. Questa squadra è competitiva e vuole esserlo sempre".

Sulla Coppa Italia: "Abbiamo questa partita mercoledì col Torino, vogliamo onorare la competizione, poi avremo un’altra partita in trasferta. Vogliamo dare il massimo in tutto quello che ci proporrà il calendario".