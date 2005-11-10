A Chivu la Panchina d'oro 25/26: l'albo d'oro del premio. L'anno scorso vinse Antonio Conte
Simone Lorini
Cristian Chivu si è aggiudicato la Panchina d'Oro per la Serie A 2025/26: con la conquista dello Scudetto, il tecnico dell'Inter ha meritato il premio di miglior allenatore della stagione, votato dai suoi colleghi. Questo l'albo d'oro:
1990/1991 Raymond Goethals Ol. Marsiglia
1991/1992 Fabio Capello Milan
1993/1994 Fabio Capello Milan
1994/1995 Marcello Lippi Juventus
1995/1996 Marcello Lippi Juventus
1996/1997 Alberto Zaccheroni Udinese
1997/1998 Luigi Simoni Inter
1998/1999 Alberto Zaccheroni Milan
1999/2000 Alberto Cavasin Lecce
2000/2001 Fabio Capello Roma
2001/2002 Luigi Del Neri Chievo
2002/2003 Carlo Ancelotti Milan
2003/2004 Carlo Ancelotti Milan
2004/2005 Luciano Spalletti Udinese
2005/2006 Cesare Prandelli Fiorentina
2006/2007 Cesare Prandelli Fiorentina
2007/2008 Roberto Mancini Inter
2008/2009 Massimiliano Allegri Cagliari
2009/2010 José Mourinho Inter
2010/2011 Francesco Guidolin Udinese
2011/2012 Antonio Conte Juventus
2012/2013 Antonio Conte Juventus
2013/2014 Antonio Conte Juventus
2014/2015 Massimiliano Allegri Juventus
2015/2016 Maurizio Sarri Napoli
2016/2017 Massimiliano Allegri Juventus
2017/2018 Massimiliano Allegri Juventus
2018/2019 Gian Piero Gasperini Atalanta
2019/2020 Gian Piero Gasperini Atalanta
2020/2021 Antonio Conte Inter
2021/2022 Stefano Pioli Milan
2022/2023 Luciano Spalletti Napoli
2023/2024 Simone Inzaghi Inter
2024/2025 Antonio Conte Napoli
2025/2026 Cristian Chivu Inter