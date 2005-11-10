Pavoletti: "Cagliari è casa, Genoa un sogno che si è realizzato. Gasperini straordinario"

L'ex attaccante di Cagliari e Genoa Leonardo Pavoletti ha parlato all'edizione odierna de Il Secolo XIX del suo passato e delle due squadre: "Cagliari è casa - ha esordito -. Il Genoa è stato il sogno che si è realizzato. Immaginate cosa può aver significato per un ragazzo che fino a quel momento aveva giocato nelle categorie inferiori trovarsi in Serie A al fianco di grandi giocatori. E allenato da un tecnico top come Gasperini".

L’ex attaccante rossoblù ha poi raccontato il suo percorso, appena iniziato, nella carriera di direttore sportivo. Su chi possa essere d’ispirazione ha risposto così: "Ne ho avuti diversi in carriera - ha proseguito - da ognuno cerco di prendere qualcosa. Dico Bonato, che ho avuto sia al Sassuolo sia al Cagliari, con cui ho anche litigato ma che è stato fondamentale nella mia carriera. Poi Capozucca e Angelozzi".

Sugli allenatori ha sottolineato come Gasperini sia "straordinario. Dico poi Stefano Brondi, che mi lanciò in Serie D ai tempi dell’Armando Picchi; Carmine Guatieri al Lancio. E naturalmente Claudio Ranieri, con cui feci il gol della promozione a Bari. Cagliari e Genoa in Serie A insieme: bellissimo". Infine un pensiero su Sassuolo-Genoa di domenica: "Ho visto che il Grifo si è ripreso, sono felice per i tifosi e pure per De Rossi ed El Shaarawy, ragazzi straordinari".