Andreazzoli: "I giovani italiani hanno difficoltà a colmare il gap di conoscenze con gli altri"

Tra i presenti al 53esimo Giglio d'Oro, evento internazionale di ciclismo che viene assegnato ogni anno dal 1974 al miglior corridore professionista italiano della stagione e svoltosi oggi a Firenze, c'è Aurelio Andreazzoli, oggi tecnico della Fiorentina Primavera. Queste le sue parole sul momento del calcio italiano e sull'impatto avuto nella formazione viola, come fa sapere FirenzeViola.it:

"Un impatto inaspettato, non perché non avevo fiducia, ma i tempi sono stati minori rispetto a quelli che pensavo. Si è formato un substrato interessante e adesso possiamo inserire alcuni tasselli. I giovani devono essere messi nelle condizioni migliori. Se parliamo della nostra Nazionale, ha bisogni di calciatori di qualità. Fino a oggi abbiamo avuto difficoltà nell'ultimo scalino, dalle nazionali giovanili a quella maggiore. Se ci sono squadre di club che hanno pochissimi giocatori italiani diventa tutto più difficile, anche chi sceglie è in difficoltà. I calciatori italiani giovani hanno difficoltà a colmare il gap di conoscenze con gli altri".