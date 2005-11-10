Panchina d'Oro, Chivu primo con 16 voti (su 43). Il discorso di ringraziamento dal palco
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Tommaso Bonan
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autore Tommaso Bonan
16.11.2026 13:40Serie A
È Cristian Chivu il vincitore della 35esima edizione della Panchina d'Oro, il premio che il Settore Tecnico federale assegna al miglior allenatore della Serie A della scorsa stagione.
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Chivu primo con 16 voti (su 43), davanti a Fabregas con 12 e Gasperini con 9. Questa la ripartizione delle scelte con cui gli allenatori hanno deciso il podio della 35esima edizione della Panchina d'Oro. Il tecnico nerazzurro ha vinto dunque, dopo il precedente successo di Conte, il titolo di miglior allenatore della Serie A per la passata stagione.
Le parole di Chivu dalla premiazione di Coverciano
Spazio alle parole del tecnico nerazzurro, pronunciate a caldo dopo l'assegnazione del riconoscimento: "Grazie a tutti voi per questo premio che arriva da dei colleghi. Ringrazio il settore tecnico, gli allenatori, l'Inter, il mio staff e i giocatori che trasformano le nostre idee in risultati. Infine un grazie anche alla mia famiglia che mi è vicina nelle vittorie e nelle sconfitte".
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