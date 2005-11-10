Quello di Galliani è un gesto da grande uomo di calcio. Ora sarà sfida all'ultimo voto con Malagò

“Il calcio ha bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno”. Così Adriano Galliani ha motivato la scelta di rinunciare al ricorso contro l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò, suo sfidante in Federcalcio. Dubitiamo che possa essere davvero così: il 15 dicembre, purtroppo, il calcio italiano sarà più spaccato che mai. Però intanto quello del senatore di Forza Italia è il gesto di un grandissimo uomo di calcio. Un gesto… da presidente federale.

Da dove nasce la possibilità di ricorso

A impugnare la candidatura di Malagò, in fin dei conti, Galliani avrebbe avuto tutto il diritto. Magari avrebbe perso, chi lo sa. Però la questione non si può derubricare a irrilevante: il Genoa ha dato il suo consenso prima all’uno e poi all’altro. La revoca non è prevista e non è vietata da nessuna norma statutaria, ciò basta a dire che la questione, almeno in teoria, esiste. Cosa avrebbe fatto Malagò se poi il Genoa avesse revocato anche l’appoggio a lui, magari a ridosso della scadenza per il deposito delle candidature? Non possiamo saperlo, ovviamente, ma avrebbe avuto tutto il diritto di sostenere che la revoca non era valida, o almeno di provarci.

Adesso sarà sfida voto su voto

La rinuncia di Galliani chiude il contenzioso in partenza. Teoricamente, la Procura Federale potrebbe impugnare l’ammissione della candidatura di Malagò, ma è un’ipotesi lunare. Resta l’udienza del 24 novembre al TFN sulla nomina della commissione elettorale, ma è meno che irrilevante. La data segnata in rosso per il futuro della Federcalcio rimane così esclusivamente il 14 dicembre, quella delle prossime elezioni. I blocchi di partenza sono chiari, in teoria: Malagò ha il 10% dei voti (le firme degli 11 club di Serie A), Galliani circa il 32/33% (Assocalciatori e Assoallenatori, più Inter, Atalanta e Como). Resta la maggioranza dei voti: le sei squadre di A non schierate, poi soprattutto Lega Nazionale Dilettanti (34%), Lega Pro (12%) e Serie B (6%). Dato che, a meno di sorprese, queste tre componenti non si schiereranno in blocco, sarà caccia all’ultimo e al singolo voto. Fino alla notte prima dell’elezione. Sarà una lunga corsa.