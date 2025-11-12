Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ci sono due Lazio in una sola. Chi gioca e chi no: fantasmi Mandas, Patric e Noslin

Dimitri Conti
mercoledì 12 novembre 2025, 15:15Serie A
Nella Lazio di quest'anno, che è tornata in mano a Maurizio Sarri e ha dovuto fare di necessità virtù per via del blocco del mercato, stiamo assistendo a una sorta di spaccatura in due della rosa biancoceleste, se si guarda all'utilizzo dei singoli.

È un po' come se ci fossero due Lazio in una sola, la squadra dei titolari e delle riserve. A partire dalla porta, dove se la scorsa annata aveva regalato una sorta di ballottaggio continuo e quasi irrisolto tra Provedel e Mandas, in questa invece si è assistito al ritorno da titolarissimo del primo, col greco che ancora non ha toccato il campo. E osservando i nomi dei meno utilizzati, non si può non notare come alcuni di loro siano tra i papabili a uscire a gennaio: Patric si è visto per uno scampolo quasi inesistente di 6 minuti, tra Sarri e Noslin è poi evidente come il feeling non sia scattato. Poco spazio anche per Belahyane, ma pure per un fedelissimo del tecnico come Hysaj. Chi invece si conferma un intoccabile è Marusic, il quinto più utilizzato. Sul podio, secondo, anche Mario Gila, in scadenza al termine della stagione con i biancocelesti e priorità del club sul fronte rinnovi.

LAZIO
I più impiegati: Ivan Provedel (990 minuti), Mario Gila (955 minuti), Mattia Zaccagni (862 minuti), Matteo Guendouzi (800 minuti), Adam Marusic (773 minuti).
I meno impiegati: Christos Mandas (0 minuti), Patric (6 minuti), Tijjani Noslin (68 minuti), Matias Vecino (123 minuti), Reda Belahyane e Elseid Hysaj (152 minuti).

