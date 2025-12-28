Atalanta-Inter 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (30' st Samardzic); Zappacosta (1' st Musah), De Roon, Ederson, Zalewski (20' st Bernasconi); De Ketelaere, Pasalic (13' st Sulemana); Scamacca. A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Comi, Brescianini, Ahanor, Maldini, Krstovic. All.: Palladino
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella (31' st Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (38' st Frattesi), Dimarco (31' st Carlos Augusto); Thuram (19' st Esposito), Lautaro (38' st Diouf). A disp.: J. Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Cocchi, Spinaccè, Cinquegrano. All.: Chivu
Arbitro: La Penna
Marcatori: 20' st Lautaro (I)
Ammoniti: Kolasinac, Sulemana (A); Bastoni (I)
