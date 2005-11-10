Ritorno alla base per l’Atalanta con la gara contro l’Inter ormai messa praticamente nel mirino. Sarri conta molto sulla ripresa della sua squadra, sebbene la strada sia notevolmente in salita per cercare di raggiungere nel più breve tempo possibile la zona Europa. Nel mezzo anche alcune novità importanti in ottica di recuperi e infortuni.

Oggi si ritorna a Zingonia

Dopo due giorni di riposo per la pausa delle Nazionali, l’Atalanta oggi ritornerà ad allenarsi presso il Centro Bortolotti di Zingonia per preparare al meglio la gara interna contro l’Inter in programma domenica sera presso la New Balance Arena. Una settimana, quella precedente, che ha visto Maurizio Sarri privarsi di 12 giocatori convocati in Nazionale: cercando di lavorare al meglio con quelli che aveva a disposizione.

Recuperi in vista? Il punto

Parlando degli infortunati, saranno disponibili sei giorni per cercare di riempire la rosa e avere maggiori tasselli per mister Sarri. La domanda sorge spontanea: chi potrebbe recuperare per domenica sera? Gaetano, Raspadori, Kristensen e Bellanova hanno lavorato individualmente in campo riscontrando grandi miglioramenti. A fronte di ciò verranno fatte ulteriori valutazioni per capire se dovrà cominciare la fase del recupero, ovvero il rientro (anche solo parziale) in gruppo, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali.