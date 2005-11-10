La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro il Venezia anche se il gruppo non era ancora al completo. Oggi, invece, sono attesi i primi nazionali a cominciare da Gatti e Vicario. Via via nel corso della settimana torneranno tutti gli altri. Luciano Spalletti dovrà quindi attendere il rientro di tutti i giocatori per valutare al meglio le condizioni della squadra. Nel frattempo, lo staff tecnico e quello medico continuano a monitorare la situazione degli infortunati. Alcuni giocatori hanno infatti accusato dei problemi fisici durante gli impegni con le rispettive nazionali. Le prossime sedute alla Continassa saranno dunque importanti per capire chi potrà essere a disposizione per la gara contro il Venezia. L’obiettivo è recuperare più elementi possibili e arrivare alla sfida con il gruppo nelle migliori condizioni.

Celik e Zhegrova, condizioni da monitorare: il punto sugli infortuni

Nella giornata di ieri, invece, a Torino è rientrato Zeki Celik. Il turco, durante gli impegni con la propria nazionale, ha accusato un fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni, però, non sembrano destare particolari preoccupazioni e al momento non filtra eccessivo pessimismo. In ogni caso, il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico bianconero, che cercherà di capire l’entità del problema e i tempi necessari per tornare a disposizione. La sua presenza contro il Venezia resta comunque in dubbio. La Juventus non ha intenzione di correre rischi inutili e valuterà con attenzione l’evoluzione del fastidio muscolare. Anche Edon Zhegrova ha riportato un infortunio muscolare durante gli impegni con la nazionale kosovara. Per l’esterno offensivo, tuttavia, la situazione sembra essere piuttosto confortante. Il giocatore tornerà oggi alla Continassa e sarà sottoposto ai controlli dello staff medico. Anche nel suo caso le condizioni verranno monitorate quotidianamente, così da stabilire quando potrà riprendere regolarmente gli allenamenti con i compagni. Le prossime ore saranno quindi importanti per avere un quadro più chiaro della situazione. La speranza è che entrambi possano smaltire rapidamente i rispettivi problemi fisici e tornare a disposizione di Spalletti.

Cambiaso e Nico Gonzalez, lavoro personalizzato: le possibili soluzioni sulle fasce

Nella giornata di ieri, Nico Gonzalez e Andrea Cambiaso hanno lavorato a parte. Per quanto riguarda l’argentino, però, il rientro in gruppo dovrebbe arrivare nel corso della settimana. Una notizia positiva per Spalletti, che potrebbe così recuperare un’altra pedina in vista della sfida contro il Venezia. Situazione differente, invece, per Andrea Cambiaso: al momento non è ancora chiaro quando il numero 20 bianconero potrà riaggregarsi alla squadra. Il suo recupero, tuttavia, potrebbe rivelarsi particolarmente prezioso, soprattutto alla luce delle condizioni non ottimali di Zeki Celik. Qualora il turco non dovesse essere a disposizione, infatti, l’ex Genoa potrebbe essere dirottato sulla corsia di destra, permettendo alla Juventus di mantenere un assetto più naturale sulle fasce. Molto dipenderà quindi dall’evoluzione delle condizioni di entrambi i giocatori nel corso della settimana. Se Cambiaso non dovesse recuperare e anche Celik fosse costretto a dare forfait, Spalletti sarebbe chiamato a individuare una soluzione alternativa. Tra le possibilità ci sarebbe quella di adattare uno tra Weston McKennie e Federico Gatti sulla corsia destra. Due opzioni differenti, che potrebbero comunque garantire al tecnico una soluzione d’emergenza. La Juventus attende dunque ulteriori indicazioni dagli allenamenti alla Continassa, con l’obiettivo di recuperare più giocatori possibili prima della prossima gara di campionato.