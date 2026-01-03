Genoa fuori tra i fischi, Vitinha: "Normale. Forse paura, forse mancanza di personalità"
Il Genoa esce tra i fischi di Marassi, dopo l’1-1 con il Pisa. Vitinha, intervistato da Sky nel post partita, commenta così il risultato: “È normale uscire così, è una partita importante, in casa, davanti ai nostri tifosi, nella quale meritavamo i tre punti come li meritavano i nostri sostenitori. È mancato qualcosa, forse c’era un po’ di paura per l’importanza della partita, dove non si poteva sbagliare atteggiamento”.
De Rossi ha parlato di un blocco anche negli ultimi metri. Da cosa dipende?
“Da un po’ di tutto: qualità, fiducia, dinamica. Stiamo lavorando bene, ma a volte facciamo fatica a portare in partita quello su cui lavoriamo in allenamento. Magari è paura, magari mancanza di personalità”.
