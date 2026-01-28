Marsiglia beffato 2 volte: a Bruges i complimenti per la qualificazione sul tabellone

Notte da incubo per l’Olympique Marsiglia, travolto 3-0 sul campo del Bruges e costretto a dire addio alla Champions League nel modo più crudele possibile. I Phocéens hanno fallito l’appuntamento decisivo, offrendo una prestazione opaca e senza mordente proprio nella partita che non ammetteva errori.

In Belgio l’OM non è mai realmente entrato in partita, soffrendo ritmo, intensità e organizzazione degli avversari, che hanno colpito con cinismo e autorità. Il passivo finale fotografa una serata storta sotto ogni punto di vista, ma la vera beffa per i marsigliesi è arrivata da lontano, a oltre duemila chilometri di distanza. A Lisbona, infatti, il Benfica ha superato il Real Madrid per 4-2, trovando il gol decisivo al 98' con il portiere Trubin. Una rete che ha ribaltato la situazione, qualificando il club portoghese ed eliminando l’OM. Un verdetto maturato quando la partita della squadra di De Zerbi era già terminata.

Il paradosso della serata si è consumato proprio dopo il triplice fischio. Né i giocatori dell’OM né gli addetti allo stadio del Bruges avevano ancora chiara la situazione complessiva, tanto che sul maxischermo dello stadio è apparso un messaggio surreale: "Congratulazioni per la qualificazione, Olympique Marsiglia". Una comunicazione rivelatasi errata, che ha reso l’eliminazione ancora più amara.