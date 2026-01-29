Inter al lavoro per riprendere Perisic, l'assist arriva dall'uscita del PSV dalla Champions
Un grande obiettivo di questi ultimi giorni di calciomercato invernale di gennaio 2026 per l'Inter porta al possibile ritorno in nerazzurro di Ivan Perisic. E un assist per Ausilio e Marotta potrebbe essere arrivato dai risultati di questa sera in Champions League.
Sì, perché con la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Bayern Monaco, il PSV - squadra in cui milita attualmente Perisic - si vede costretto a dover abbandonare già adesso la manifestazione, avendo mancato l'accesso al turno di playoff, essendo il team di Eindhoven rimasto fuori dalle prime 24 posizioni della classifica del maxi-girone (è arrivato 28°).
Questo, suggerisce Sky Sport, potrebbe portare alla tanto agognata accelerata su Perisic per l'Inter, con le prossime ore che potrebbero già portare a importanti novità.
