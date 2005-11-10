Clamoroso all'Olimpico, il gol dell'ex Rudiger porta il Real Madrid avanti sulla Roma
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
ieri alle 22:50Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 22:50Serie A
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Clamoroso all'Olimpico, il Real Madrid ribalta tutto e fa 3-4 sul campo della Roma con il gol dell'ex, Antonio Rudiger. Un altro calcio d'angolo è fatale, con la squadra giallorossa che adesso ha il recupero per provare a recuperare.
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