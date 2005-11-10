Condò: "Roma la migliore tra le quattro italiane. È crudele il modo in cui ha perso col Real"

"Sconfitta crudele", l'ha definito così il giornalista Paolo Condò il ko della Roma, battuta dal Real Madrid in casa per 3-4. Nonostante il doppio vantaggio dei giallorossi mantenuto fino al 82', la formazione di Mourinho l'ha ribaltata completamente negli ultimi 10 minuti con tre gol in sette minuti realizzati da Espì, Endrick e l'ex Rudiger.

Queste le parole di Condo a Sky Sport: "Trovo che sia crudele la maniera in cui la Roma - la squadra nettamente migliore tra le 4 italiane viste in questi due giorni di Champions - ha perso. Probabilmente ha perso perché una volta che non ha più le energie la forza d'urto del Real Madrid è stata troppo forte". E sul Real Madrid: "Sono dei mostri sotto tanti punti di vista nonostante la grande partita della Roma".