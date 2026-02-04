Niente Var in Coppa di Francia, il Rennes protesta contro De Zerbi: "C'era un rosso chiarissimo"

Non era una serata come le altre al Velodrome. Per l’Olympique Marsiglia, la sfida degli ottavi contro il Rennes rappresentava un bivio dopo giorni complicati tra Europa e campionato. Roberto De Zerbi, alla sessantottesima panchina con l’OM, ne esce vincitore, conquistando un 3-0 che certifica la superiorità dell’OM.

A far discutere è stato però un episodio del primo tempo: un intervento duro di Ethan Nwaneri su Glen Kamara, sanzionato solo con il giallo in assenza di VAR. Kamara è poi uscito infortunato, scatenando l’ira dell'allenatore Habib Beye: "Ci sono stati troppi errori per sperare di fare qualcosa. L’arbitro ha anche riconosciuto che ci sarebbe stato un cartellino rosso per il fallo su Kamara". E ancora: "Avevamo impostato un 5-4-1 per chiudere al centro… ma con quell’errore iniziale il piano di gioco è stato inevitabilmente interrotto".

Pur ammettendo i limiti della sua squadra, l’allenatore ha aggiunto: "Il rimedio è il duro lavoro… dobbiamo essere più cinici in attacco". La pesante sconfitta lascia il Rennes con il rammarico per l’episodio arbitrale e riaccende il dibattito sull’assenza del VAR in Coppa di Francia, mentre il Marsiglia può ripartire da una vittoria che vale più del semplice passaggio del turno, in un momento ancora complicato per la formazione allenata da De Zerbi.