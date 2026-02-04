Le Classique è già cominciato, De Zerbi sfida il PSG: "La più forte d'Europa, ma si può battere"

La serata del Velodrome valeva più di un passaggio del turno. L’Olympique Marsiglia arrivava alla Coppa di Francia con addosso scorie pesanti: eliminazione europea, pareggio col Paris FC dopo il 2-0 e tensioni interne. Alla 68ª panchina con l’OM, Roberto De Zerbi ha risposto con una formazione aggressiva contro il Rennes, trovando subito il vantaggio: al 2’ l’errore di Quentin Merlin innesca Timothy Weah, che serve Amine Gouiri per l’1-0. Ritmi poi più bassi, gara sotto controllo e un episodio a far discutere: il duro intervento di Ethan Nwaneri su Glen Kamara, punito solo con il giallo in assenza di VAR, scatenando l’ira di Habib Beye. Nella ripresa l’OM allunga: Mason Greenwood sfrutta un’altra disattenzione difensiva, poi Pierre-Emerick Aubameyang chiude sul 3-0. Vittoria necessaria per respirare, ma non risolutiva. Ora c’è Le Classique col Paris Saint-Germain.

De Zerbi guarda avanti senza illusioni: "Credo che il PSG sia la squadra più forte d’Europa… Dobbiamo scendere in campo con la stessa fame e mostrare più qualità. Ci serve l’ambizione di vincere a Parigi". E sul successo: "Sono contento della reazione e della concentrazione… Il Rennes è forte, ma non ha mai tirato in porta. Spero di trovare continuità".

Anche il rapporto con i tifosi resta centrale: "I loro striscioni riflettevano la verità… Se si lamentano della mancanza di coerenza, hanno ragione". La Coppa ha dato una tregua; il verdetto vero arriva al Parco dei Principi, dove si capirà se la crisi è alle spalle o solo sospesa. Intanto Le Classique è già cominciato e promette forti scintille.