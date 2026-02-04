Marsiglia, Emerson Palmieri: "Do sempre il massimo, per i compagni e per De Zerbi"

Dopo giorni complicati, l’Olympique Marsiglia ritrova sorriso e pubblico grazie al netto 3-0 inflitto allo Rennes negli ottavi di Coppa di Francia. Al Vélodrome il clima era chiaro sin dal prepartita, con striscioni che chiedevano un segnale forte in una competizione diventata ancora più appetibile dopo l’uscita di scena del Paris Saint-Germain. Serviva una risposta anche per archiviare la settimana amara segnata dall’eliminazione europea.

Nel dopogara Emerson Palmieri ha sintetizzato l’umore dello spogliatoio ai microfoni di beIN Sports: “Siamo felici perché è importante vincere in casa. Dopo quello che è successo la scorsa settimana, siamo rimasti tutti delusi dall’eliminazione dalla Champions League”. Il terzino ha poi sottolineato il valore del successo davanti ai propri tifosi: “Era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Darò sempre il massimo per i miei compagni di squadra e per l’allenatore, così possiamo vincere più partite possibili”.

Lo sguardo ora si sposta sul prossimo impegno di campionato, proprio contro il PSG: “Sì, siamo pronti”, ha assicurato Emerson. La Coppa ha restituito fiducia e compattezza; il vero banco di prova sarà la sfida di Parigi, dove l’OM dovrà dimostrare che la reazione non è stata episodica ma l’inizio di una nuova fase.