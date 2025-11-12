Coco da possibile partente a mai assente del Torino. Anjorin e Zapata ancora da rodare

Superato un momento molto complicato in partenza, il Torino si sta stabilizzando in posizioni di classifica decisamente più consoni in questa fase del campionato e l'auspicio di Baroni è di essere riuscito a trovare le formule giuste per poter portare avanti questo stato di forma fino al termine della stagione.

A fungere da esempio in carne ed ossa per la traiettoria del Toro, c'è il caso di Saul Coco. A un passo dalla partenza in estate, non solo il centrale guineano alla fine è rimasto al suo posto, ma Baroni non ci ha mai rinunciato. Tredici presenze su tredici partite per Coco, tutte da 90 minuti. Subito dietro, per poco, quel Casadei che è l'altro unico granata ad aver scavallato i 1000 minuti. Escludendo dal conteggio due infortunati di lungo corso come Schuurs e Sazonov, assieme ai portieri di riserva, catturano l'attenzione i nomi di due pezzi grossi come Anjorin e Zapata agli ultimi posti del Torino per minutaggio.

TORINO

I più impiegati: Saul Coco (1170 minuti), Cesare Casadei (1099 minuti), Nikola Vlasic (876 minuti), Guillermo Maripan (832 minuti), Giovanni Simeone (815 minuti).

I meno impiegati: Tino Anjorin (48 minuti), Duvan Zapata (63 minuti), Alieu Njie (68 minuti), Ali Dembele (83 minuti), Emirhan Ilkhan (103 minuti).