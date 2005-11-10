Colpo last minute della Juventus, Kolo Muani al 92' ribalta il Celta. Al Balaidos finisce 1-2

Vittoria last minute della Juventus, che espugna il campo del Celta Vigo. Risultato finale di 1-2 al Balaidos.

Celta avanti all'intervallo

Qualche dubbio su quale sia il modulo della Juventus, all'ingresso in campo appare chiaramente un 3-4-2-1. Il match comincia su ritmi non forsennati, che inducono i bianconeri a tentare sortite in pressing. A fabbricare le occasioni in avvio è però il Celta, che dopo aver inquadrato per primo la porta avversaria, ne gonfia anche la rete. Ci pensa Alvarez, al 18', servito in posizione di sparo da Swedberg dopo una rapida trama galiziana in area. La squadra di Spalletti pare accusare il colpo, reagendo solo con un colpo di testa centrale di Koopmeiners e con un tiro fuori misura di Woltemade, scelto per far rifiatare Kolo Muani.

Le due punte la ribaltano

Nonostante non metta mano alla panchina tramite cambi, Spalletti trova una Juventus diversa nell'approccio alla ripresa. E lo si capisce soprattutto con i due tiri coi quali Conceicao impegna due volte Radu in un minuto. Sono il preambolo al gol del pari: lo firma Woltemade, che sfrutta un clamoroso regalo di Marcos Alonso, ex Fiorentina, e firma l'1-1 con il suo secondo gol bianconero. Parte la girandola dei cambi e Spalletti ripropone la doppia punta di peso, inserendo Kolo Muani senza togliere Woltemade. A fargli posto è Conceicao, che prende male il cambio e contesta platealmente. Nel finale, Nico Gonzalez (altro subentrato) va a pochi centimetri dall'eurogol del sorpasso e sembra finita lì. Invece no, perché al 92' ecco sbucare Kolo Muani in area, a correggere un cross di Cambiaso in rete e regalare il secondo successo in due partite di Europa League alla Juve.