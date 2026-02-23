Com'è andato il debutto da titolare di Alisson Santos: segnali al Napoli e a Conte

A Bergamo il Napoli esce sconfitto, ma tra le note incoraggianti c’è senza dubbio la prestazione di Alisson Santos. L’esterno classe 2002, arrivato in estate dallo Sporting Lisbona, non aveva mai giocato dal primo minuto in campionato: Antonio Conte lo ha invece lanciato titolare dopo il gol segnato alla Roma, ottenendo risposte tutt’altro che banali.

Schierato nel tridente Under 23 con Vergara e Rasmus Højlund, Alisson ha agito largo a sinistra, con Gutierrez alle spalle e Eljif Elmas a supporto. Conte lo ha guidato per tutta la gara, chiedendogli movimenti interni e dialogo con il centravanti. L’ala brasiliana ha risposto con una prova ordinata, senza eccessi, ma capace di accendersi quando ha trovato campo.

Nel primo tempo uno sprint lungo l’out mancino ha messo in grande difficoltà Giorgio Scalvini, costretto agli straordinari e poi al cambio. Da segnalare anche il dribbling su Marco Carnesecchi e una rete annullata per fuorigioco. Alisson è rimasto in campo fino all’86’, quando ha lasciato spazio a Romelu Lukaku.

Una prestazione che rafforza la sensazione di un’intuizione riuscita del ds Giovanni Manna: il Napoli lo ha preso in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da circa 20 milioni. Non solo arma a gara in corso: Alisson ora è un’opzione vera anche dall’inizio.