Asllani via dal Torino? Inter, c'è già una nuova pretendente: sondaggio del Paris FC

La lotta per restare in Ligue 1 entra nel vivo e il Paris FC ha deciso di giocare d’anticipo sul mercato. La neopromossa parigina, attualmente quindicesima in classifica e attesa dalla delicata sfida con il Nantes, non può più permettersi passi falsi: i risultati altalenanti delle ultime settimane hanno evidenziato limiti strutturali, soprattutto in mezzo al campo, e una pericolosa discontinuità offensiva.

Per questo la dirigenza ha accelerato le manovre invernali, già concretizzate con gli arrivi di Lucas Koleosho e Marshall Munetsi. Il primo porta fantasia e strappi sugli esterni, il secondo esperienza e temperamento. Segnali chiari di una strategia orientata all’impatto immediato, ma non ancora sufficienti per colmare tutte le lacune individuate dallo staff di Stéphane Gilli.

Il prossimo obiettivo è Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, di proprietà dell’Inter, sta vivendo mesi complicati dopo il prestito estivo al Torino, esperienza che non ha rispettato le attese. Con i granata pronti a interrompere anticipatamente l’accordo, il classe 2002 dovrebbe rientrare a Milano, dove ha un contratto fino al 2028. I nerazzurri, però, sono aperti a una cessione definitiva già in inverno, valutando anche la formula del prestito con diritto di riscatto.

Come riferito da Foot Mercato, il Paris FC osserva con attenzione, consapevole della concorrenza di club italiani come Genoa, Bologna e Cagliari, oltre a sondaggi da Germania e Turchia. La posta in palio è alta: per i parigini, Asllani potrebbe essere l’uomo giusto per dare ordine e qualità a una squadra che ora ha un solo obiettivo, la salvezza. E il mercato, stavolta, non ammette errori.